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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki

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Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD makamlarının İran halkına yönelik destek açıklamasını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirdi.

Zarif, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD makamları ve AB ülkelerinin ülkede benzin zammına tepki olarak yapılan gösterilerle ilgili çağrılarını eleştirdi.

ABD'yi İran halkına karşı "ekonomik terörizm" uygulamak ve ilaç ile gıdaların hasta ve yaşlılara ulaşmasını engellemekle suçlayan Zarif, böyle bir rejimin İran halkını savunma iddiasında bulunamayacağını ifade etti.

"PROTESTOCULARIN GÖSTERİ HAKKINA SAYGI DUYULMALI"

Tahran yönetimini "protestocuların gösteri hakkına saygı duymaya" çağıran AB ülkelerine de tepki gösteren Zarif, "Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur." eleştirisinde bulundu.

AB ülkelerini "ABD'nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir irade gösterememekle" suçlayan Zarif, söz konusu ülkelerin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına ve kaos oluşturulmasına destek verdiğini savundu. Zarif, "Bu ülkeler, yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." görüşlerini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı. Bazı AB ülkeleri de Tahran yönetimine gösteri hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.

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