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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
03.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

'Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi'

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'Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiği öne sürüldü.

Amerikan New Yorker dergisinin İran ve ABD'li diplomatlara dayandırdığı habere göre, iki hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak için New York'a giden Zarif, Trump'a yakın bir isim Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul tarafından Beyaz Saray'a davet edildi.

Senatör Paul ve danışmanı Doug Stafford, 15 Temmuz'da Trump'ın bilgisi dahilinde, New York'taki İran'ın BM Daimi Temsilciliği ofisinde Zarif ile bir araya gelerek, İran'ın nükleer programı ve Basra Körfezi'ndeki gerginlik başta olmak üzere Washington-Tahran arasındaki sorunları ele aldı.

ZARİF'TEN "HAMANEY'İN FETVASINI YASA HALİNE GETİRME" ÖNERİSİ

Görüşmede Zarif, ABD'li senatöre, İran'ın nükleer programıyla ilgili Trump'ın endişelerini giderebilmek için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2003 ve 2010'da verdiği nükleer silahları yasaklayan fetvasını Mecliste onaylayarak, yasa haline getirmek dahil çeşitli öneriler sundu.

Paul ise Zarif'e söz konusu önerileri, Oval Ofis'te Trump'a doğrudan sunması için Beyaz Saray'a davet etti. Bunun üzerine Zarif, görüşmenin sadece fotoğraf çekiminden ibaret kalarak sonuçsuz olma ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Zarif, Trump'la görüşme davetine cevabı tek başına veremeyeceğini ve Tahran'la istişarelerde bulunması gerektiğini söyledi.

TAHRAN'DAN GÖRÜŞMEYE ONAY ÇIKMADI

Söz konusu diplomatlara göre, Zarif, görüşme sonrasında Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelme teklifini İranlı liderlere aktardı ancak Tahran şu aşamada Trump'la görüşmeye onay vermedi.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

ZARİF, YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, çarşamba günü İran lideri Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi, ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını ve ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyor. Ancak BM merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, BM toplantılarına katılmak için New York'a gelecek diplomatlara vize verme mecburiyeti bulunuyor.

Öte yandan Zarif'in eylülde BM Genel Kuruluna katılmak için İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile New York'a gitmesi bekleniyor.

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