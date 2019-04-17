Zarif Şam’dan Ankara’ya geliyor
Astana sürecinin haftaya devam etmesi beklenirken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün Şam’a yaptığı ziyaretin ardından bugün Ankara’ya gelecek. Ziyarette ‘Suriye’nin yeni anayasasını oluşturacak komisyonun kurulması’yla ilgili çalışmaların ön planda olması bekleniyor.
İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün çalışma ziyareti kapsamında Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Suriye’nin başkenti Şam’dan Ankara’ya gelecek olan Zarif’in bu önemli ziyaretinde ana gündemi Suriye oluşturacak. Zarif’in ziyaretini Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” açıklamasıyla duyurdu.
ANAYASA KOMİSYONU
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre “Suriye’nin yeni anayasasını yazacak komisyon” konusu ziyarette önemli yer tutacak. Kaynaklar Astana üçlüsünü oluşturan Türkiye, Rusya ve İran’ın bu konuyla ilgili çabaları yoğunlaştırmada mutabık kalmış olmalarına dikkat çekti. Zarif’in Şam’dan Ankara’ya bir mesaj getirip getirmeyeceği de merak konusu. Başta çatışmasızlık bölgesi İdlib olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler de iki taraf arasında masaya yatırılacak. Türkiye’nin destek verdiği ılımlı muhalifler İdlib’de İran yanlısı milislerin sivilleri hedef almasından şikayetçi oluyor. Muhalifler, sıklıkla İran’ı İdlib için varılmış çatışmasızlık mutabakatına uymamak ve rejim güçlerine destek vermekle suçluyor.
ABD AMBARGOSU
Ziyaret sırasında Washington yönetiminin İran’a yönelik birçok yaptırımı devreye sokması nedeniyle yaşanan gerilim ve bunun ikili ilişkiler ile bölgeye yansımalarının da ele alınması bekleniyor. ABD, Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı. ABD son olarak İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine almıştı. Ancak İran Devrim Muhafızları’nın birçok ihtiyacının karşılanması ekonomik olarak önemli yer tuttuğu için, ABD’nin Devrim Muhafızları’nın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik İran’a yapılacak ihracatı sıkı denetime alacağı ve bundan Türkiye’nin de olumsuz etkilenebileceği ileri sürülüyor. Diplomatik kaynaklar, iki bakanın görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacağı bilgisini paylaştı.
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