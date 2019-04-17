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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zarif Şam’dan Ankara’ya geliyor

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Zarif Şam’dan Ankara’ya geliyor

Astana sürecinin haftaya devam etmesi beklenirken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün Şam’a yaptığı ziyaretin ardından bugün Ankara’ya gelecek. Ziyarette ‘Suriye’nin yeni anayasasını oluşturacak komisyonun kurulması’yla ilgili çalışmaların ön planda olması bekleniyor.

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün çalışma ziyareti kapsamında Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Suriye’nin başkenti Şam’dan Ankara’ya gelecek olan Zarif’in bu önemli ziyaretinde ana gündemi Suriye oluşturacak. Zarif’in ziyaretini Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” açıklamasıyla duyurdu.

ANAYASA KOMİSYONU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre “Suriye’nin yeni anayasasını yazacak komisyon” konusu ziyarette önemli yer tutacak. Kaynaklar Astana üçlüsünü oluşturan Türkiye, Rusya ve İran’ın bu konuyla ilgili çabaları yoğunlaştırmada mutabık kalmış olmalarına dikkat çekti. Zarif’in Şam’dan Ankara’ya bir mesaj getirip getirmeyeceği de merak konusu. Başta çatışmasızlık bölgesi İdlib olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler de iki taraf arasında masaya yatırılacak. Türkiye’nin destek verdiği ılımlı muhalifler İdlib’de İran yanlısı milislerin sivilleri hedef almasından şikayetçi oluyor. Muhalifler, sıklıkla İran’ı İdlib için varılmış çatışmasızlık mutabakatına uymamak ve rejim güçlerine destek vermekle suçluyor.

ABD AMBARGOSU

Ziyaret sırasında Washington yönetiminin İran’a yönelik birçok yaptırımı devreye sokması nedeniyle yaşanan gerilim ve bunun ikili ilişkiler ile bölgeye yansımalarının da ele alınması bekleniyor. ABD, Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı. ABD son olarak İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine almıştı. Ancak İran Devrim Muhafızları’nın birçok ihtiyacının karşılanması ekonomik olarak önemli yer tuttuğu için, ABD’nin Devrim Muhafızları’nın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik İran’a yapılacak ihracatı sıkı denetime alacağı ve bundan Türkiye’nin de olumsuz etkilenebileceği ileri sürülüyor. Diplomatik kaynaklar, iki bakanın görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacağı bilgisini paylaştı.

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