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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Zarif: Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir

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Zarif: Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir” dedi.

ABD’nin New York kentindeki temaslarının ardından İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bizim tüm mesajlarımız açık ve net. Komşu ülkelere güvenliklerini ABD’den aldıkları silahlarla sağlayamayacaklarını söylüyoruz.

ABD’ye bölgeye gelmesi için kapı açmaları, bölgedeki gerilimi artırmaktadır” dedi. Bölgedeki artan gerginliğin ancak Yemen savaşının sona erdirilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Zarif, gerginliğin azaltılması için birçok yerden kendisine mesaj gönderildiğini belirterek “Fiili durumda tek bir şey gerginliği azaltabilir. O da Yemen savaşına son vermeleridir” ifadelerini kullandı.
Yemen’de binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, 2.3 milyon insanın hastalığa yakalandığını ve 20 milyon Yemenlinin açlıkla mücadele ettiğini söyleyen Zarif, “Bu savaşa bir an önce son verin. En iyi çözüm yolu budur. Suudi Arabistan’ın da bu hakikati en kısa zamanda anlayacağını düşünüyorum” dedi.

ABD’nin İran ile müzakeresinin ancak uyguladığı yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya dönmesi ile mümkün olabileceğini söyleyen Zarif, “Trump ile Ruhani arasında değil 5+1 ülkeleri ile Ruhani arasında görüşmelerin gerçekleşmesi ancak ABD’nin uyguladığı yaptırımları kaldırması ile mümkün” ifadelerini kullandı.
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir çok önemli görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zarif, ABD kongre üyelerinden bazıları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “New York ziyaretim bu kez kısaydı ve kongre üyeleri benimle telefon üzerinden görüştüler” dedi.

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