Zarif: AB’nin INSTEX için bahanesi kalmadı
İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin İran ile ticareti devam ettirmek için kurulan INSTEX’i uygulamaya geçirmek için hiçbir bahanelerinin kalmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere açıklama yapan Zarif, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından kurulan özel ödeme kanalı INSTEX’e ilişkin değerlendirmede bulundu. AB ülkelerinin INSTEX’in uygulamaya geçirilmesiyle ilgili tutumunun “kabul edilemez” olduğunu belirten Zarif, “INSTEX’in faaliyete geçmesi için buna benzer bir mekanizmayı İran’da kurmamız gerekiyordu. Bu mekanizma geçen hafta İran’da kuruldu” şeklinde konuştu.
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