Zarif: ABD’yi zor durumda bıraktık
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmada yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını ve ABD’yi zor durumda bıraktıklarını söyledi. İran Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin nükleer anlaşmayla ilgili soruları üzerine bir konuşma yapan Zarif, ABD’nin dünyada yalnızlaştığını ifade etti.
İran’ın nükleer anlaşmada milli çıkarları korumak için tüm şartları gözünde bulundurarak yapabileceğinin en iyisini yaptığını savunan Zarif, “İran, nükleer anlaşmada ABD’yi zor durumda bıraktı ve dünyada yalnızlaştırdı. ABD şimdi bu yalnızlıktan kurtulmak için çaba gösteriyor” dedi. Zarif, Meclis Başkanı Ali Laricani’den daha fazla izahatta bulunmak için oturumun kapalı yapılmasını isteyerek, “Benim görevim yabancılara karşı milli menfaatleri savunmaktır. Burada tüm konuları dile getiremem” diye konuştu.
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