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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.09.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Zarif, ABD Hazine Bakanlığını gardiyana benzetti

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Zarif, ABD Hazine Bakanlığını gardiyana benzetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesine yaptırımlar getiren ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ni (OFAC) hapishane gardiyanına benzetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"OFAC bir hapishane gardiyanından başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini darağacında buluyorsun. ABD'nin ekonomik terörizmini hafifletmenin tek yolu sonunda kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar vermekten geçiyor."
Washington yönetimi geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten sonra İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
İran'ın başta enerji olmak üzere otomotiv, havacılık, nakliye, sigorta gibi sektörlerine yaptırım uygulayan ABD yönetimi, Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikası izliyor.

ABD önceki gün balistik füze faaliyetleri nedeniyle İran Uzay Araştırmaları Kurumu'nu ve İran'a ait bir petrol tankerini yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi, dün ise Suriye’ye milyonlarca dolar değerinde petrol tedarik ettiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği iddia edilen şirket ve şahısları yaptırım listesine almıştı.

Bunun yanı sıra dün İran'a yönelik baskılarını başka bir boyuta taşıyan ABD, İran ekonomisinde başat aktör sayılan Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler verenlere 15 milyon dolar ödül vadetmişti.

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