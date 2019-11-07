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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.11.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Zambiya’da albinos çocuğun elini kestiler

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Zambiya’da albinos çocuğun elini kestiler

Zambiya'da 7 yaşındaki albinos bir kızın elinin gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce palayla kesildiği bildirildi.

Afrika kıtasında bazı ülkelerde uzuvları kesilerek büyü için kullanılan albinos çocukların gördüğü vahşetin son kurbanı, Zambiya’nın kuzeyindeki Kitwe şehrinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu oldu.

Zambia Reports’un haberine göre, Bölge Polis Şefi Charity Katanga, kimliği bilinmeyen kişilerin, gece yarısı gizlice girdikleri bir evde kardeşiyle uyuyan 7 yaşındaki bir albinos çocuğu evin dışına sürükleyip elini kestiğini söyledi.

Katanga, aile üyelerinin olayı fark eder etmez bağırmasıyla paniğe kapıp kaçan saldırganların arandığını ifade etti.

Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz olmasına yol açıyor.
Dünya genelindeki albinos bireyler arasında en zor durumda olanların başında güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Albinoslar, Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığa kavuşmak için öldürülüyor.
Bazı ülkelerde de albinos ya da engelli çocukların kötü ruhlar tarafından kontrol edildiğine inanılıyor.

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