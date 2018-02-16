'Zaman yolcusu' 2118'den fotoğraf getirdiğini iddia etti!

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı bir kişinin, iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testinden geçmeyi başardığı yönündeki haberlerin yayınlanmasından çok geçmeden şimdi de Daily Mail gazetesi, ‘zaman yolcusu’ olduğunu iddia eden ve ‘2118 yılından binaların fotoğrafını’ kameraya gösteren bir kişinin yer aldığı video kaydına dikkat çekti.

Kendini Alexander Smith olarak adlandıran kişi, CIA’in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayati tehlikeye rağmen olayı anlatmaya karar verdiğini belirtti.

'2118 YILINA YOLCULUK YAPTIM, CIA BENİ ARIYOR'

1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve oradan geri geldiğini ileri süren Smith, kameraya “CIA beni arıyor, sığınakta yaşıyorum” diye konuştu.

Smith, etrafına yeşil ışık yayan garip şekilli çok katlı binaların bulunduğu fotoğrafı kameraya yaklaştırarak gösterdi.

'21. YÜZYILIN ORTALARINDA DÜNYA'YA UZAYLILAR GELECEK'

Fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini belirtmeyen Smith, ‘21. yüzyılın ortalarında Dünya’ya akıllı uzaylıların geleceğini’ de ifade etti.

Videonun altına yorum bırakan kullanıcılarsa Smith’in hikayesine şüpheyle yaklaştı. Kimileri ‘zaman yolcusunun’ sıradışı görüntüsünün bir maske olduğunu belirtirken, kimileriyse fotoğrafın kötü kalitesini ve Smith’in bedenine uygun olmayan takım elbiseyi eleştirdi.