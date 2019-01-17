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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
17.01.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

'Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı'nın detayları ortaya çıktı' iddiası

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'Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı'nın detayları ortaya çıktı' iddiası

İsrail merkezli bir televizyon kanalı, Trump'ın Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı adını verdiği tasarının, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'lık kısmının Filistinliler'e bırakılmasını öngördüğünü iddia etti.

İsrail merkezli Reshet 13 TV kanalının iddiasına göre Beyaz Saray'ın sır gibi sakladığı Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'ını ve Doğu Kudüs'ü Filistinliler'e bırakacak şekilde düzenlendi.

ABD'li yetkililere dayandırılan iddiaya göre Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim alanları boşaltılacak ve ek konut inşaatları durdurulacak.

Bahsi geçen plana göre Filistinliler tarafından kutsal olarak kabul gören mekanlar, Filistin yönetimine bırakılmayacak.

Kudüs'te duvarla çevrili Eski Kent İsrail yönetimine devredilecek fakat bölge Filistin ve Ürdün ortak yönetimi tarafından kontrol edilecek.

Filistin yönetimine bırakılacak olan ve çoğunluğunu Araplar'ın oluşturduğu Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak kabul göreceği söyleniyor.

Uluslararası olarak kabul görmese de İsrail yönetiminin, Kudüs'ü ebedi ve bütün başkent olarak kabul ettiği biliniyor.

Filistinliler ise Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kendilerine bırakılmasını istiyor.

Raporda Hamas kontolündeki Gazze'nin nasıl şekilleneceğine dair bir detay yer almıyor.

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Reshet 13 TV kanalındaki iddialara henüz resmi bir yanıt vermese de planın detayları İsrail kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) elçisi Danny Danon, daha önce yaptığı bir açıklamada Donald Trump'ın Orta Doğu Barış Planı'nın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden önce duyurulmayacağını düşündüğünü belirtmişti.

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