Yüzyılın Anlaşması’nı Putin’e anlattı

Kremlin Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 3 saate yakın sürdü.

Putin ve Netanyahu, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı, “Amerikalı dostlarımızla yaptığımız çalışmanın ardından ziyaret ettiğim ilk dünya lideri sizsiniz. Planın detaylarını size anlattıktan sonra Rusya’nın görüşünü almak isterim. Rusya ile İsrail’in, tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduklarını memnuniyetle ifade etmek isterim” diye konuştu. Putin de ikili ilişkilere vurgu yaptı. Görüşmenin ardından Putin, plana ilişkin görüşlerini açıklamadı.

PLAN SURİYE İLE BAĞLANTILI

Rus heyetinden bir kaynak, “Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanları, İsrail’in ilettiği detayları inceleyecek ve daha sonra görüşümüz netleşecek” dedi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Filistin’in masada olmaması, planın kalıcı ve yapıcı olacağı konusunda şüphe yaratıyor” şeklinde konuşmuştu.

İsrail heyetinden kaynaklar, bu toplantının Vladimir Putin ile Binyamin Netanyahu arasında son 8 günde yapılan ikinci görüşme olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar, “Planın, Suriye dahil tüm bölgeye etkisi ele alındı. Suriye’deki son gelişmeler ışığında Putin ile Netanyahu görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca iki ülkenin Suriye ile ilgili koordinasyon içinde olması kararlaştırıldı” bilgisini verdi.