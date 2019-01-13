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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.01.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

"Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi"

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"Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Yüzyılın Anlaşması planının henüz masaya gelmediğini söyledi.

Ürdün'e düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Le Drian, "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi. Bu konuda yapılan bazı açıklamalar var ama ortada somut bir şey yok. Biz, iki devletli çözüme ulaşmak için uğraşıyoruz." dedi.

Le Drian, Filistin'deki mevcut durumun barışçıl çözümü tehlikeye attığını belirterek, Ürdün'ün bu konuda merkezi bir rol oynadığını vurguladı.
Ürdün ile periyodik olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerin iki ülke arasındaki derin ilişkilerin bir yansıması olduğuna işaret eden Le Drian, görüşmede öncelikli olarak Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.

"Önceliğimiz DEAŞ'ın kökünü kazımak ve Orta Doğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz." diyen Le Drian, DEAŞ'a karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti.
Suriye'de Beşşar Esed'in yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esed aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir." şeklinde cevap verdi.

Safedi ise Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler, Filistin meselesi ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti. Ürdün'ün 1.3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Safedi, Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmesini teşvik ettiklerini dile getirdi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ürdün'e gelen Le Drian, Safedi'den önce Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmüştü.
Muhabir : Gülşen Topçu,Laith JoneidiYayınlayan : Emine Konuk

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