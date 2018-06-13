Yüzünü gösterirse öldürülecek!
Ganalı gazeteci Anes Aremeyav Anes, ülkesindeki rüşvet skandalını ortaya çıkarmasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Öldürülmekten korkutuğu için yüzünü gizlemek zorunda kalan gazeteci böyle görüntülendi.
Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolar "nakit hediye" aldığını gösteren videonun yayınlanmasının ardından, federasyonu lağvetmişti. Söz konusu skandal gazeteci Anes Aremeyav Anes tarafından ortaya çıkarılmıştı.
Federasyon Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda dolar destelerini bir plastik torbaya doldururken görülüyor.
Nyantakyi henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Gana Spor Bakanı İsaac Asiama, Futbol Federasyonu'nun derhal lağvedildiğini söylemişti.
Uzmanlar, gazeteci Anas Aremayaw Anas'ın yaptığı haberin Afrika Futbolu'nun durumu hakkında soru işaretleri yarattığını söylüyor.
Anas'ın "Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca" adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.
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