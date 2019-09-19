‘Yüzüklerin Efendisi’ en pahalı dizi olacak
ABD merkezli teknoloji devi Amazon, beyaz perdede izlenme rekorları kıran “Yüzüklerin Efendisi”nin dizi çekimlerine Yeni Zelanda’da başlanacağını açıkladı.
En az bir milyar dolarlık bütçesiyle bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtilen dizi, Üçüncü Çağ’daki Yüzük Kardeşliği’nin öncesini anlatan öyküsüyle İkinci Çağ’da geçecek. İngiliz edebiyatçı J.R.R Tolkien’in epik fantezi romanından uyarlanan filmin üçlemesi 3 milyar dolar gişe hasılatı elde etmiş, toplam 17 Oscar kazanmıştı.
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