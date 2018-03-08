Yüzük yerine bunu yaptırıyorlar!
Kulaklarınızı deldirmekten bile korkanlardansanız, şimdiden vazgeçin ve bu haberi okumayın. Zira, bazı insanların nişanlanırken ya da evlenirken yüzük takmak yerine rağbet gösterdiği bu akım, düşüp bayılmanıza yol açabilir.
Yüzük yerine parmakların üst kısmına pirsing taktırmayı seçen insanların hikâyesi, İngiliz The Mirror gazetesine haber oldu.
Cultura Collectiva +'ın Facebook sitesinde paylaştığı videoda, bu akımdan etkilenip parmaklarını deldiren insanların görüntleri yer alıyor.
Videoyu izleyenlerin yorumları çeşitli. Uygulamayı beğenen de var, pek haz etmeyen de...
Örneğin; bir kullanıcı, "Bu gerçekten İGRENÇ. İnsan neden elini ya da parmağını deldirmek ister ki?" yazmış.
Bir başkası ise "Bunu çok sevdim" ifadesiyle kanaatını belirtmiş.
“Ben de çok sevdim, hemen yaptıracağım” diyenlere ise bir uyarı: Bazı pirsing deliklerinin tam olarak iyileşmesi için bir yıl gerekiyor.
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