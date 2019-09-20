Yüzen kale oteli
19. yüzyılda İngiltere’nin Portsmouth şehrinin Solent kıyılarında olası bir Fransız işgaline karşı inşa edilen ‘yüzen kaleler’ artık otel ve müze olarak kullanılıyor.
‘Palmerston’s Follies’ olarak bilinen ve ‘Victoria devrinden kalma 3 kale, 11 yıl önce turizm şirketi sahibi Mike Clare tarafından satın alınıp otele çevrilmiş. Mayıs 2018’de 11 milyon pounda (62 milyon TL) satışa çıkan kalelerin değeri, alıcı bulamayınca 8.7 milyon pounda düştü.
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