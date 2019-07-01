Yüzen Çernobil yola çıkıyor
‘Yüzen Çernobil’ lakaplı Rus nükleer enerji gemisi ‘Akademik Lomonosov’ önümüzdeki ay Kuzey Kutbu’na doğru yola çıkıyor.
Yaklaşık 20 yıl süren inşaatın ardından geminin Kuzey Kutbu yakınlarındaki Rus bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılaması bekleniyor. 144 metre uzunluğundaki Akademik Lomonosov’da bulunan iki reaktör ünitesinin her birinin, 100 bin nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
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