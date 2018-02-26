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    Haberler >Dünya>Yüzde 100 oyla dördüncü kez başkan seçildi

    Yüzde 100 oyla dördüncü kez başkan seçildi

    AA
    26.02.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    İsveç’te yaşayan 500 bine yakın Müslüman’ı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına dördüncü kez Tahir Akan seçildi.

    İSVEÇ’in başkenti Stockholm’de düzenlenen İsveç İslam Federasyonu Kongresi’ne tek aday olarak katılan Türkiye kökenli Tahir Akan (47), bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Akan, birçok İslam ülkesinden 52 derneğin federasyon çatısı altında bulunduğunu belirtti. Akan, İsveç’te yaşayan 500 bine yakın Müslüman’ın sorunlarına çözüm bulunması için önemli görevler üstlendiklerini ifade etti. 

    Müslümanların sorunlarını İsveç hükümetine ilk elden ulaştırdıklarını ve çözüm için beraber çalıştıklarını kaydeden Akan, din, dil ve ırk ayırmadan İsveç’e gelen tüm sığınmacılara destek verdiklerini söyledi. Konya’nın Kulu ilçesinden 1992 yılında İsveç’e göçen Tahir Akan, altı yıldır İsveç İslam Federasyonunun başkanı olarak görev yapıyor.

    Etiketler: İsveç İslam Federasyonu , seçim , avrupadan haberler , Tahir Akan
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