Yüz tanıma yasaklanıyor
ABD’nin San Francisco kenti, güvenlik ve ulaştırma dahil olmak üzere tüm alanlarda yüz tanıma teknolojilerini yasaklayacak bir adım attı.
ABD’nin California eyaletindeki San Francisco kenti, önümüzdeki hafta yapılacak ikinci bir oylamanın ardından kesinleşecek kararla, yüz tanıma sistemlerinin yasaklandığı ilk ABD şehri olabilir. Karar kesinleşirse, önümüzdeki bir ay içinde yürürlüğe girecek.
HAVALİMANINDA KULLANILACAK
San Francisco Havalimanı ve deniz limanı federal makamların sorumluluğunda olduğu için buralarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımına devam edilecek. Güvenlik ve ulaştırma dahil tüm alanlarda geçerli olacak yasayla birlikte, kişilerin mahremiyetinin ve bireysel özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
HATAYA YATKIN VE GÜVENİLMEZ
Kararı destekleyenler, kişilik haklarının ihlal edildiğini ve koyu tenli insanların teşhisinde yüz tanıma teknolojisinin hataya yatkın ve güvenilmez olduğunu belirtirken, kararın karşısında duranlar bu önlemin halkın güvenliğini riske atacağını ve suçla mücadeleye sekte vuracağını söylüyor.
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