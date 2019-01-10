Yürüyen otomobil
Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te “Hyundai Elevate” isimli 4 ayaklı ‘yürüyebilen’ otomobilini tanıttı.
Firmanın 3 yıldır üzerinde çalıştığı Elevate’in engebeli araziler ve afet durumlarında diğer araçların erişemediği bölgelerde görev alması ya da yeni gezegenlerde keşif yaparken kullanılması amaçlanıyor.
YAPAY ZEKÂLI TEKERLEKLİ SANDALYE
INTEL ve Hoobox Robotics şirketleri, kullanan kişinin mimiklerini analiz edip komut olarak algılayan yapay zekâlı bir tekerlekli sandalye geliştirdi. Wheelie 7 adlı tekerlekli sandalyeyi, ALS gibi yalnızca yüz kaslarını hareket ettirebilen hastalar kullanabilecek.
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