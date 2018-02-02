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Yurtdışında yaşayan Türkler için ücretsiz gençlik kampı

İbrahim ERGÜL /DUİSBURG
02.02.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:

Yurtdışında yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu Türk gençlerine yönelik tamamen ücretsiz ‘Gençlik Kampı’ düzenleniyor. Kayıtların 2 Mart’a kadar süreceği Antalya’da düzenlenecek kampta Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim konularında eğitim çalışmaları ile gezi, sportif ve kültürel etkinlikler yapılacak.

TÜRKİYE dışında yaşayan Türklere yönelik çalışmalar yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı’ düzenliyor. Yurtdışında yaşayan, 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençlerin katılabileceği kampa kayıtlar 2 Mart’a kadar sürecek.

KIZ VE ERKEKLER İÇİN AYRI TARİHLER BELİRLENDİ
Antalya Alâeddin Keykubat Kampı’nda düzenlenecek gençlik kampının tüm masraflarını ise kurumlar üstlenecek.
Erkekler ve kızlar için ayrı tarihlerde birer haftalık dönemler halinde düzenlenecek kampa ABD, Almanya, Avusturya, Avusturalya, Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan 18-25 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler başvurabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler için ücretsiz gençlik kampı
YTB, bir süre önce Duisburg yakınlarında düzenlenen fuarda kamplar hakkında bilgiler vermişti.

TÜRKÇE, GEZİ, TARİH, DIŞ POLİTİKA
Gençlik kampının ilki erkekler için olacak ve 24-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kızlar kampı ise 01-08 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Katılımcılar; Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim gibi konularda eğitim çalışmalarına, sportif, kültürel etkinlikler ile çevre gezilerine katılma imkanı bulacak.

KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Katılımcıların konaklama ve yiyecek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanacak. Kamplara yurtdışından katılmaya hak kazanan gençlerimizin Türkiye’ye geliş-gidiş seyahat giderleri ülkelere göre belirlenen tutarlarda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca desteklenecek. Kamplara katılım ücretsizdir. Destek tutarları ve kamp dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ‘https://www.ytb.gov.tr/genclikkamplari’ adresinde bulabilirsiniz” denildi.

Yurtdışında yaşayan Türkler için ücretsiz gençlik kampı

 

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