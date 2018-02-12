‘Yurt’ tartışması! Böler mi, birleştirir mi?

Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu, Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın adına ‘yurt’ eklenmesinden kaygı duyduğunu söyledi. Yurt kavramının, insandan insana değişen deneyim ve duygusal birikimi tanımladığını belirten Sofuoğlu, “Bu kavramın siyaset bağlamına taşınmasını Almanya’nın yakın geçmişi açısından da sakıncalı buluyoruz. Yurt kavramının, birliktelik ve aidiyet yerine, dışlama ve bölünmeyi teşvik etmesinden endişe duyuyoruz” dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yurt, Belediyeler, İmar ve Eşitlik Bakanı İna Scharrenbach (CDU) ise bu kaygıları gidermeye çalıştı. Bakan Scharrenbach, aynı gazeteye verdiği demeçte, “Yurt dışlamaz, aksine bütünleyici ve birleştiricidir” dedi. Scharrenbach, yurt kavramının göçmenler dâhil herkesi kapsadığını ve kimseyi karşısına almadığını belirtti.

GÖREV ALANI GENİŞ

Almanya’da göç ve asayişin yanı sıra özel verilerin korunması, nüfus, uyum, e-devlet, siber güvenlik, afetle mücadele, kamu görevleri, spor ve din gibi konular içişleri bakanlığının görev alanları arasında bulunuyor. Görev alanı epey geniş olan İçişleri Bakanlığının bundan böyle imar ve şehircilik, dolayısıyla da yurt işlerinden de sorumlu olması öngörülüyor. Ancak yeni bakanlığın görevlerinin ne olacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

Koalisyon müzakereli sonucunda İçişleri Bakanı olması beklenen CSU lideri Horst Seehofer, bakanlığın, Almanya’daki hayat şartlarının düzeltilmesi, şehir ve köylerin geliştirilmesi ve köyden kente göçün önüne geçilmesi gibi sorumlulukları olacağını söyledi. Seehofer, mülteci siyasetinin sertleştirmesinden yana.

SADEVE İKİ EYALETTE VARDI

Bavyera Eyalet Maliye, Kalkınma ve Yurt Bakanı Markus Söder de yeni federal bakanlığının birinci görevinin, Almanya’daki hayat şartlarını eşit hâle getirmek olduğunu söyledi. Genç kuşakların güvenli geleceğe kavuşturulması gerektiğini belirten CSU’lu Söder, sağ popülist partilerin yükselişte olduğu Doğu Almanya’daki gelişmeler açısından yeni bakanlığın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Söder, ihmal edilen, geleneksel yapısı bozulan bölgelerde demokratik partilerin de zamanla eridiğini ve yeni federal eyaletlerdeki ıssızlaşan bölgelere devletin yardımcı olabileceğini belirtti.

Almanya’da sadece Kuzey Ren-Vestfalya ile Bavyera eyaletlerinde yurt bakanlıkları bulunuyor. Bu bakanlıklar eyaletlerdeki içişleri bakanlıklarından bağımsız olarak faaliyetlerini yürütüyor.