Yurt odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYurt odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu
GeriDünya Yurt odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
26.09.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Yurt odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin cesedi, yurt odasında öldükten iki ay sonra bulundu. Kurbanın kimliğini çözmek için yardım istediler.

Christchurch kentindeki üniversitenin yurdunda kalan öğrencinin cesedi, yurtta kalan diğer öğrencilerin odadan gelen kokuyu almaları üzerine fark edildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin adı açıklanmadı. Ancak Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, cesedin odada çok üzün süre kalması nedeniyle, kurbanın kimliğinin belirlenebilmesi için polisin Felaket Kurbanı Kimlik Tespiti biriminden yardım istendi.

Ölüm nedeni belirsizliğini korurken üniversite, birinci sınıfta okuyan öğrencinin ölümü nedeniyle "yıkıldıklarını" açıkladı.

Rektör Yardımcısı Cherly de la Rey "Kapsamlı duygusal ve manevi destek programlarının bulunmasına karşın, bunun yaşanması aklımıza bile gelmezdi" dedi.

Olayın adli tıp görevlileri tarafından da soruşturulduğu kaydedildi.

Eğitim Bakanı Chris Hipkins de "üniversitenin kapsamlı bir soruşturma yapmasını beklediğini" belirtti.

Hipkins "Bir üniversite yurduna çok para verip gidiyorsanız, sadece başınızı sokacak bir yer değil, bununla birlikte manevi destek de verilmesini beklersiniz. Bu vakada bunun olmadığı çok açık" dedi.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
İran Dini Lideri Hamaney: 'Avrupa'ya güvenmeyin!'
Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti