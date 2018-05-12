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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Yürek sızlatan olay... Biri Türk diğeri Fransız 2 çocuk birbirlerine sarılarak öldü
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12.05.2018 - 07:35, Son Güncelleme:

Yürek sızlatan olay... Biri Türk diğeri Fransız 2 çocuk birbirlerine sarılarak öldü

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Yürek sızlatan olay... Biri Türk diğeri Fransız 2 çocuk birbirlerine sarılarak öldü

Fransa’nın Paris kentinde gölette çırpınan Gine asıllı arkadaşını kurtarmak isteyen Samsunlu ailenin 11 yaşındaki oğlu Ersin Topal, yaklaşık 10 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Erol Topal, “Oğlum balık gibi yüzme bilirdi. Boğulan arkadaşı Ersin’e sarılınca ikisi de suya batmış” dedi.

Habertürk Gazetesi'nden Hüseyin Şentürk'ün haberine göre yürekleri sızlatan olay, kentin kuze batısındaki Carrières-sous- Poissy’de 3 gün önce meydana geldi. 15 yıldır ülkede yaşayan Samsunlu gurbetçi Topal Ailesi’nin ortanca çocuğu 11 yaşındaki Ersin, 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti. Buradaki göletin kenarında oynamaya başlayan çocuklardan Gine asıllı 10 yaşındaki Mamadou Bah, bir süre sonra suya girdi. Ancak küçük çocuk yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Olayı gören Ersin, arkadaşını kurtarmak için düşünmeden suya atladı. Ancak birkaç saniye içinde 2 çocuk da gözden kayboldu. Sudan çıkarılan çocuklardan Mamadou’nun öldüğü anlaşıldı. Yapılan masajla kalbi tekrar çalıştırılan Ersin ise helikopterle Necker Hastanesi’ne kaldırıldı.

10 SAAT SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tam 10 saat ölümle yaşam arasında gidip gelen Ersin, önceki gün sabaha karşı son nefesini verdi. Türk ve Fransız aileye yetkililer tarafından psikolojik destek sağlandı. Fransa’da plastik ürünler satışı yapan bir firma işleten baba Erol Topal, “15 yıl önce büyük umutlarla bu ülkeye geldik. 3 çocuğum da burada doğdu. Ersin ortanca. Acımız çok büyük. Siyahmış, beyazmış, Fransız’mış hepsi geldiler, acımızı paylaştılar. Oğlum arkadaşını kurtarmak için canını verdi. Kendisi 8 yaşından beri yüzme bilirdi. Balık gibi yüzme bilirdi. Ersin o gün akşama kadar bizimle beraberdi. Sonra annesi ve kardeşiyle eve gitti. Gün yetmemiş olacak ki saat 18.20’de tekrar evden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Boğulan çocuk yardıma gelen oğluma sarılınca ikisi birden dibe batıp gözden kaybolmuş” dedi.

"DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA..."

Yaşananları sonradan öğrendiğini söyleyen Erol Topal, “Saat 19.00 gibi eve geldim. Ambulans helikopter gördüm. Bisiklet kazası olmuştur veya birisi düşmüştür diye düşündüm. ‘Ersin’i hastaneye götürdüler’ denilince hemen hastaneye gittik. Ersin’in suyun altında 35 dakika kaldığını ve gelen kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılıp ilkyardım ekibinin müdahalesiyle kalbinin tekrar çalıştırıldığını öğrendik. Yoğun bakımdaydı. Hayata tutunacaktı, öyle umut ediyordum. Ama o gün saat 19.00’dan sabah saat 04.45’e kadar yaşam savaşı verdi. Maalesef kurtaramadık” diye konuştu.

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