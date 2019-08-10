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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
10.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Yürek burkan görüntü: Kayan toprak, anne ve oğlunu ayırdı

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Hindistan'da 40 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaydedilen bir görüntü yürek parçaladı.

Hindistan’ın ağırlıklı olarak Kerala eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 50den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaşanan sürece dair izleyenleri dehşete düşüren bir güvenlik kamera görüntüsü de yayınlandı. Görüntülerde evin önündeki sokakta annesi ile yürüyen bir adamın, kayan koca toprak kütlesini fark ettiği, annesi ile kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde annenin geride kalarak toprak altında kaldığı, adamın ise kaçmayı başararak ufak bir toprak kütlesinin etkisi ile düştüğü ancak sağ kurtulduğu görülüyor.

Yerel medya yaşanan olay sırasında evde, adamın eşi ve çocuğunun da bulunduğunu, anne, eş ve çocuğun hala arandığını duyurdu.

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