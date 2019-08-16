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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda mahsur kalan turistlerin tahliyesi başladı

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Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda mahsur kalan turistlerin tahliyesi başladı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda, ana karayla feribot bağlantısındaki sorunlar sebebiyle mahsur kalan yaklaşık bin 500 turistin tahliyesine başlandı.

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık bin 500 turistin tahliyesine başlandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başka bölgelerden tahsis edilen iki feribot ve bir deniz otobüsünün, Semadirek'te zor koşullarda günlerdir bekleyişlerini sürdüren ziyaretçileri dünden itibaren Dedağaç Limanı'na taşıdığı belirtildi.

Adada baş gösteren yiyecek ve ilaç sıkıntısının da giderilmeye başlandığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Yorgos Plakiotakis de sorunun mümkün olan en iyi şekilde çözüldüğünü söyledi.

Yunan basınındaki haberlerde, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'ta durdurulan feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla adadaki yaşamın normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı belirtilen haberlerde, Yunanların en büyük dini bayramlarından biri olan 15 Ağustos bayramı günleri için Semadirek'te yapılan rezervasyonların yüzde 100'ünün iptal edildiği kaydedildi.

FERİBOTUN ARIZALANMASIYLA İKİ GEMİ TAHSİS EDİLMİŞTİ

Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.

Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.

Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü.

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