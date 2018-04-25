Yunanistan'ın Fransa'dan fırkateyn alacağı iddiaları ortada kaldı
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinin Fransa'dan finansal kiralama yoluyla iki fırkateyn alacağı yönündeki açıklamaları teyit etmedi.
Kammenos, düzenlediği basın toplantısında, Yunan donanması ve hava filosuna ilişkin son dönemdeki planları ve iddiaları değerlendirdi.
İlk olarak Kathimerini gazetesinde yer alan ve Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis'in de doğruladığı, yaz aylarında Yunan donanmasına iki Fransız fırkateyni katılacağı ifadelerini değerlendiren Kammenos, "Kathimerini gazetesinde yer alan bilgi ve detaylar ben dahil hiç kimsenin bilgisi dahilinde değildi." diye konuştu.
Kammenos, geçmiş hükümetler döneminde benzer bir projenin incelendiğini ancak ekonomik sorunlardan dolayı ilerlemediğini anlatarak Başbakan Aleksis Çipras ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında konuşulan projenin Yunanistan'da ortak savaş gemisi inşa etmeye ilişkin olduğunu belirtti.
Avrupa'dan Yunanistan'a iade edilmesi gereken 8 milyar avroluk tahvil farkıyla fonlanması düşünülen projenin Macron tarafından olumlu karşılandığını aktaran Kammenos, "Tabii ki böyle bir kararın alınması halinde tüm resmi prosedürler izlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kouvelis, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Gemilerin yaz aylarında teslim edileceğini belirten Kouvelis, Başbakan Aleksis Çipras ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı telefon görüşmesinde konuya ilişkin mutabakata varıldığını kaydetmişti.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı teyit etmemişti.
F-16'LARIN YENİLENMESİNE KEMER SIKMA ENGELİ
Öte yandan Kammenos, Çipras'ın ABD ziyaretinde de gündeme gelen 85 adet F-16 uçağının modernizasyonu programına değinerek ABD'nin istediği ön ödemede henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi.
Programın Yunan hükümeti tarafından onaylandığını ancak 2018, 2019 ve 2020 yılları için ABD ile ödeme planında anlaşmaya varılamadığını belirten Kammenos, "Bu plan, her halükarda ekonomik imkanlar çerçevesinde gerçekleşmeli. Hiç kimse, 2021'e kadar belli taahhütler altında bulunan bir bütçe ile önden ödeme planı yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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