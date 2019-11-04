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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.11.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiği iddiası yeniden gündemde

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Yunan askerlerinin darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmenin Edirne'de yakalanması, Yunanistan'ın yasa dışı geçiş yapan göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirdi.

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini öne süren Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar." dedi.

Bu son olay, Yunanistan'ın yasa dışı geçiş yapan düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşandı.

Edirne'de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018'de 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken bu sene ise 10 ayda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 100 bini aştı.

Yakalananlardan bir bölümü, Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiği öne sürülen düzensiz göçmenlerden oluştu.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan sınır güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla geri gönderdiklerini belirtti. Hukuksuz uygulamanın son aylarda arttığı bildirildi.

Darp nedeniyle kimi zaman bitkin kimi zaman yaralı halde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğu Uzunköprü, Keşan ve Edirne'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzensiz göçmenler, ifadelerinde Yunanistan hudut birliklerinin kendilerini döverek yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini öne sürdü.

Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
Yunan adalarındaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor

SON İKİ YILDA 37 BİN 271 DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ İTİLMİŞ

Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamayla, bu hukuka aykırı uygulamalara tepki gösterilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiği belirtilerek, Yunan makamlarına, bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, 2018'de 11 bin 867, bu yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan'dan Türkiye'ye itildiği bildirilmişti.
"Canları istedikçe dövdüler"

Daha önce de zorla geri gönderildiklerini iddia eden pek çok düzensiz göçmenin vücutlarındaki darp izleri görüntülenmişti.

Şubat ayında Yunanistan sınırında Pakistanlı iki düzensiz göçmen yarı çıplak halde ve darbedilmiş bulunmuştu.

Düzensiz göçmenler, Yunan sınır güvenlik güçlerinin kendilerini dövdüğünü, para ve elbiselerini alıp Türkiye'ye zorla gönderdiğini iddia etmişti.

Edirne'de jandarma ekiplerince yarı baygın, darbedilmiş ve yarı çıplak halde bulunan Süfyan Muhammet (26) ve Ali Bali (18) hastaneye götürülmüş, bitkin haldeki iki Pakistanlının sırtlarındaki derin yaralara müdahale edilmişti.

Süfyan Muhammet, "Çok zulmetti Yunan bize. Canları istedikçe dövdüler, Türkiye'ye zorla attılar. Burada bize asker çok iyi davrandı. Elbiselerimize el koydukları için yarı çıplaktık, burada bize elbise buldular, karnımızı doyurdular, hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." açıklamasında bulunmuştu.

KÖYLÜLER SAHİP ÇIKMIŞTI

Yunanistan'dan darbedilerek yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler, 14 Kasım 2018'de Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyü kahvesine sığınmıştı.

Yarı çıplak ve sırtlarında darp izleri görülür halde köye sığınan 14 düzensiz göçmen, kahvehanede soba başında ısınıp köy halkının ikramları ve kıyafet yardımları sonrası jandarma aracılığıyla hastanede tedavi altına alınmıştı.

Faslı Yasin Şidri (25), demir çubuklarla darbedilmeleri sonrası elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etmişti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE TARAFINA DÖNÜŞÜ KAMERAYA YANSIMIŞTI

Geçen yıl aralık ayında sınırda kaydedilen görüntülere, Yunan sınır polisi tarafından geri gönderildiği öne sürülen 5 Suriyelinin balıkçı kayığıyla Meriç Nehri'nden Türkiye tarafına dönüş anları yansımıştı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerlerince kayıktan indirilen 5 Suriyeli, karınları doyurulduktan sonra İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

"TÜRK ASKERİ BULMASA ÖLÜRDÜM"

2017 yılında tekerlekli sandalye kullanan, ayakları alçıda olan ve vücudunda morluklar bulunan düzensiz göçmen Cezayirli Amar Mattai, Sakız Adası'na geçtiğini, önce İskeçe'deki, daha sonra da Drama'daki mülteci kamplarında kaldığını anlatmıştı.

Yasalara aykırı şekilde ve darbedilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia eden Mattai, "Kamplardan sonra bir polis merkezine nezarete götürüldüm, buradan 'Artık gidiyorsun' diye çıkardılar. Polis merkezinden çıkınca bir araç önümü kesti, Yunan polisi kıyafeti olan birkaç kişi beni zorla arabaya bindirdi. Darbederek, kıyafetlerimi ve paralarımı alarak botla beni gece nehrin ortasında bıraktılar. Sabah Türk askerleri bana yardım etti, hastaneye götürdü. Türk askeri bulmasa ölürdüm." ifadelerini kullanmıştı.

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