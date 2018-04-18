Yunanistan'dan yeni 'bayrak' açıklaması
YUNAN Hükümeti Sözcüsü Dimitri Canakopulos, üç Yunan vatandaşının geçen Cuma günü Kerdo (Mikri Antropofa-Küçük Yamyam) kayalığına Yunan bayrağı dikmelerini eleştiridi. Canakopulos, Skai televizyonuna verdiği demeçte, “Dış politikayı sivil kişiler icra edemez. Böylesi bir bölgede bayrak olup olmayacağı, dış politikayı ilgilendiren bir konudur. Ege’de 40 yıldır süregelen durum göz önüne alınırsa, böylesi davranışlardan kaçınılması iyi olur” dedi.
Canakopulos, “Kerdo’daki Yunan bayrağını Türkler indirdi mi?” sorusuna ise “Böyle bir vaka doğrulanmıyor. Deniz Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiler bunu doğrulamıyor. Dolayısıyla böyle bir vaka olmadı” yanıtını verdi. Yunan Sözcü Canakopulos’un konuşmasından satır başları şu şekilde:
* Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Siyasi liderler ya da kuvvet komutanları asıl gerginlik dönemlerinde görüşmelidir. Programlı bir şey yok ama bu istikamette bazı girişimlerimiz olacak.
* Türkiye istediği kadar tahrik etsin, tehdit etsin Ege’de gerçekler vardır. Ege’deki sınırlar şüphe kaldırmıyor.
* Türkiye, tırmandırma ve gerginlik stratejisinin kendisi için de iyiye çıkmadığını idrak etmelidir. Uluslararası ilişkiler sahnesinde sürekli zemin kaybediyor. Türkiye gölgesi ile gerçek boyunu karıştırmamalı.
* Yunanistan’ın herhangi bir ülke ile ikili anlaşmazlığı aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) de konusudur. Yunanistan’ın sınırları aynı zamanda AB’nin sınırlarıdır.
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