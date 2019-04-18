Yunanistan’dan Türkiye’ye mülteci çağrısı

TÜRKİYE ziyareti sırasında Hürriyet’e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, kaçak göçmen geçişini durdurmak amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmış Geri Kabul Anlaşması’nın geçen sene Türkiye tarafından askıya alınmasının ardından, 2018’de Yunanistan’a karadan ve havadan geçen kaçak göçmen sayısında yüzde 37 oranında artış olduğunu belirterek, Türkiye’yi söz konusu anlaşmayı yeniden uygulamaya çağırdı.

KAÇAK GÖÇMEN ARTTI

Trabzon’da yeni bir vize başvuru merkezinin açılışı için Türkiye’ye gelen Bolaris, İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu’nda Hürriyet’in sorularını yanıtladı : “Ülkelerimiz, 18 Mart 2016’da imzalanan AB- Türkiye ortak deklarasyonunun ardından yakından çalışıyordu ve bugüne dek bu anlaşmanın uygulanması son derece tatmin ediciydi. Ancak 2018’de Yunanistan’a hem denizden hem de karadan gelen göçmen akışında belirgin bir artış gördük. 2018’de yüzde 37 artış oldu, sadece 2019’un ilk üç ayında ise geçen yılki aynı döneme kıyasla yüzde 7 oranında artış var. Türkiye’nin göçmen akışını idare etmek için büyük çabalar harcadığının ve özellikle de çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin yükünü taşıdığının hakkını teslim ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye’nin geçen yıl Haziran ayından bu yana İkili Geri Kabul Protokolü’nü askıya aldığını ve üçüncü ülke vatandaşları için AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nı uygulamadığını da biliyoruz. Bu nedenle artık kaçak göçmenleri Türkiye’ye göndermek mümkün değil. Türkiye’yi ikili protokolü uygulamaya devam etmeye çağıyoruz.”

Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Hürriyet muhabiri İpek YEZDANİ’ye konuştu.

POZİTİF GÜNDEME DEVAM

“Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler; saygı, dürüstlük ve halklarımızın uzun tarihinin hak ettiği bir işbirliği düzeyine ulaşmak amacıyla bu ilkeler üzerine kurulu ortak bir niyet üzerine tesis edilmiştir. Geçmişte, 2015 ve 2016’taki göçmen krizi gibi ortak uluslararası ve bölgesel zorluklarla baş edebilmek için birlikte çalışabileceğimizi ispat ettik. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın bu sene 5-6 Şubat’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti gibi üst düzey ziyaretlerin temel amacı da bu pozitif gündemi devam ettirmektir. Her iki ülkenin de kendi halklarının ve tüm bölgenin çıkarları için uluslararası hukuğa saygıya dayalı bir ilişkinin geliştirilmesine bağlıyız.”

AB PERSPEKTİFİNE DESTEK

“Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifinin sıkı bir destekçisidir. Türkiye AB’ye aday bir ülkedir ve AB’nin de çok önemli bir ortağıdır. Göçmenlerden ekonomik işbirliğine, ticaretten bölgesel istikrar ve güvenliğe kadar, AB üyeliğinin garanti ettiği yakın işbirliğinden hem AB, hem de Türkiye faydalanacaktır.”

KAPI VİZESİ UYGULAMASI SÜRECEK

Bolaris, Türk turistler için bazı Yunan adalarında geçerli olan kapı vizesi uygulamasının bu yaz da süreceğini söyledi. “2019’da daha çok Türk turistin Yunanistan’ı ziyaret ettiğini görmeyi arzuluyoruz, sadece Yunan adalarına değil, Atina, Selanik, Kavala gibi şehirlere de bekliyoruz” diyen Bolaris, 2019 yazından sonra Türkleri Schengen vizesi almaya yönlendireceklerini belirterek, İzmir’de 3, Trabzon’da bir yeni vize merkezi açılışı yaptıklarını söyledi.

BİLGİ NOTU: TÜRKİYE, ANLAŞMAYI 2018’DE ASKIYA ALMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 yılı haziran ayında Yunanistan ile 2001’de kaçak göçmenlerin geri alınması için imzalanmış geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, bu kararın 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün serbest bırakılmasından sonra alındığını belirtmişti.

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