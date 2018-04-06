Yunanistan’dan Türkiye sınırına 7 bin asker
YUNANİSTAN Savunma Bakanı Panos Kammenos, önümüzdeki günlerde Ege adaları ve Meriç bölgesine toplam 7 bin subay ve asker takviyesi yapılacağını açıkladı.
Ege’de İkarya adasında yapılan bir tatbikatı izleyen Kammenos, askerlerin yarısının Ege adalarına, yarısının da Meriç’teki askeri birliklere gönderileceğini söyledi. Kammenos tartışma yaratacak konuşmasında Türkiye’yi “Yunanistan’ı tahrik eden düşman” diye niteleyerek şöyle konuştu: “Yunan halkı tahriklerini sürdüren bir rakip ve düşmana karşı uyanık olmalıdır. Onun tahrikleri ve tehditleri bize diz çöktüremeyecektir. Aksine, bunlar bizi daha da güçlendiriyor. Eğer cesaretleri varsa, bir karış toprağımıza göz diksinler.”
‘ASKERLERİ GİDER ALIRIZ’
Kammanos, Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de, “Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz” ifadelerini kullandı. 1 Mart’ta, sınır ihlali yapan iki Yunan askerinin Türk devriyeleri tarafından yakalanması ve sonra tutuklanmaları iki ülke ilişkilerini daha da germişti
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