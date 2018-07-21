Yunanistan’dan teröriste iltica
Yunanistan’da İltica Komisyonu, geçen mayıs ayında Yüksek Mahkeme’nin (Arios Pagos) Türkiye’ye iade edilmesini kararlaştırdığı, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Turgut Kaya’yı “siyasi mülteci” olarak tanıdı.
Yunan avukatlar Marianna Ceferaku ve Maria Papamina, İltica Komisyonu’nun Turgut Kaya’nın iltica talebini kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Adalet Bakanı Stavros Kontonis’den derhal müvekkilimizin Türkiye’ye iade edilmeyeceğine ilişkin açıklama yapmasını bekliyoruz” dediler. Türkiye’nin İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile aradığı Turgut Kaya geçen şubat ayında Yunanistan’da yakalanmış, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Turgut Kaya’nın iltica talebini reddederek, Türkiye’ye iadesini kararlaştırmıştı.
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