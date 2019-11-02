Yunanistan’dan mülteci iadesi hızlanacak
YUNANİSTAN’da, iltica başvurularına cevap süresinin hızlandırılmasını öngören yeni mülteci-göçmen yasası, parlamentoda oyçoğunluğu ile kabul edildi.
Daha önce, birinci derecedeki yetkili komisyondan reddedilen başvurular; ikinci derecede yetkili komisyona, sonucun değişmemesi halinde de mahkemelere intikal ediyordu. Yeni yasa uyarınca, birinci derecedeki komisyonun ret cevabının ardından son kararı yerel mahkemeler verecek. Başvurulara cevaplar azami 6 ayda kesinleşecek. Böylece iltica talepleri kabul edilmeyen mülteci ve göçmenlerin, 2016’da uygulanmaya başlayan Türkiye-AB anlaşması kapsamında, kısa süre içinde Türkiye’ye iade edilebilmeleri hedefleniyor. Yunanistan’da son 3 yılda 80 binden fazla mülteci ve göçmenin gelmesine karşın, başvuru cevaplarının gecikmesiyle sadece 1.860 kişi Türkiye’ye geri gönderildi.
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