Yunanistan’dan mülteci bariyeri

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 2700 metre uzunluğunda, denizdeki göçmen geçişlerini engellemek amacıyla özel ağ satın alımı için ihale açtı. ‘Yüzer Korunma Sistemi’ adı verilen bu ağdan bariyerin maliyeti 500 bin Euro olarak hesaplandı. İhale şartlarına göre, satın alınacak sarı-turuncu renkteki ağların yüksekliği, 50 santimetresi suyun üstünde olmak üzere en az 110 santimetre olacak. Mülteci ve göçmen taşıyan botların ağlara çarpmamaları için de uyarı ışıkları bulunacak. Ağların ağırlığı ise metre başına 7 kiloyu geçmeyecek. Edinilen bilgilere göre, ağdan duvarın ilk aşamada Midilli Adası açıklarında denenmesi düşünülüyor.

EGE’DE DENEME YAPILACAK

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, “Yunanistan’ın binlerce kilometrelik sahil şeridi var. Sınırlarımızı çeşitli imkânlarla korumaya çalışıyoruz. Ege’nin tümüne ağdan barikat kurmak zor. İlk aşamada Ege’nin bazı noktalarında deneyeceğiz” dedi. Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos da “Meriç’deki barikatlar (tel örgü) bazı olumlu sonuçlar verdi. Benzer bir şeyi denizde de yapabiliriz” şeklinde konuştu. Ege’de ağdan duvar projesi, Yunan medyasında “sonuç vereceği şüpheli” ve “ırkçı proje” ifadeleriyle eleştirildi. Yunanistan geçen yıl da, FONTEX’in verdiği radar ve termik kameralı bir zeplin ile Ege’de mülteci ve göçmen geçişlerini denetlemeye çalışmıştı.