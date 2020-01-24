Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları da, 'her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğunu' belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis de, Ada'lar konusunun son 40 yılda devam eden tartışma olduğunu söyledi.

Akar'ın açıklamalarını kışkırtıcılık olduğunu iddia eden Miltiasdis, uluslararası ittifaklarını nasıl derinleştirmeleri gerektiği yönünde çalıştıklarını söyledi.Miltiasdis, Dışişleri Bakanlığı'nın çok yönlü bir diplomatik çabayla Akdeniz ve daha geniş bölge konularında rol ve pozisyona sahip olan herkesle diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

'KENDİMİZİ KORURUZ'

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesine atıf yaparak, her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğuna vurgu yaptı. Aynı kaynaklara göre, Türkiye'den gelen bu gibi tepkiler, 'Yunanistan'ı Ege Denizi'nin Yunan Adalarını korumak için gerekli tüm koruyucu savunma önlemlerini almaya zorluyor ve meşrulaştırıyor' ifadelerini kullandı.

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Kiriakos Miçotakis'e gösterdiği tepkilere de atıf yapıldı. Türkiye'den yapılan açıklamaları, 'saldırı' olarak veren Yunan medyası, Ankara'nın son dönemde düzenli olarak Ada'lar ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusunda açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.