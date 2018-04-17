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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
17.04.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan Küçük Yamyam yasağı!

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan'dan Küçük Yamyam yasağı!

Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri,  dün (Salı) Ege’de Hurşit (Furni) adaları yakınındaki  Kerdo (Mikri Antnopofa-Küçük Yamyam) kayalığına kimseyi yaklaştırmadı.

Bölgede devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik botları, Kerdo kayalığındaki Yunan bayrağınını yerinde durup durmadığını görmek için  Sisam (Samos)  adasından tekne ile  bölgeye gelen bir Yunan gazeteciyi, kayalığa 500 metre  mesafede durdurdu. Sahil Güvenlik Kuvvetleri, gazeteciden geri dönmesini istediler.  Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis “Thema” radyosuna demecinde, Kerdo kayalığındaki Yunan bayrağının indirilmesi ile ilgili olarak “Bizim radarlarda, sayın Binali Yıldırım’ın bahsettiği bir olayın yaşandığı görünmüyor.  Yunan bayrağının, Türk Sahil Güvenlik ya da özel kuvvetleri tarafından indirildiği sonucu çıkmıyor” dedi. Kuvelis, Ege’de Türk ve Yunan savaş uçakları arasında hemen her gün yaşanan gerginliğe değinirken de “Ege’de ilan edilmemiş bir savaştan söz etmek mümkün” diye konuştu. 

BAYRAK DİKİLMESİNE ELEŞTİRİ 
İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Niko Ksidakis ise  3 Yunanın Kerdo kayalığına Yunan bayrağı dikmelerini eleştirdi. “Focus” radyosuna konuşan Ksidakis “ülkenin uzun vadeli çıkarlarına bakalım. Oraya bayrak diken gençler, o bayrağı koruyacak durumda değiller. Bayrağı deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik koruyacak. Dış politika, sivil bir vatandaşın işi değildir. Her genç, eline bir fincan kahve alıp sınır bölgelerinde dolaşıp selfie mi çekecek?  Her aklına esen kalkıp bir bayrak dikecek, sonra da Yunan devleti ve ordusu yapılan saçmalıklarla uğraşacak” dedi.

KAHVE İÇERKEN “HADİ BAYRAK DİKELİM” DEMİŞLER
Kerdo kayalığına Yunan bayrağını dikenlerlerden Haralambos Tsagalas, “Ant1 televizyonuna “Sabah uyandık. Kahvemizi içtik ve bayrak dikmeye karar verdik” dedi. Tsagalas şunları söyledi: “Hurşit adasında doğdum, çoçukluğum burada geçti. Geçen Perşembe günü Ege’de düşen Yunan savaş uçağında hayatını kaybeden pilot Yorgo Baltadoros’un anısına, 5 adaya Yunan bayrağı  dikmeyi kararlaştırdık. Cuma sabahı uyandık, kahvemizi içtik ve aramızda “bunu yapmamız gerek” dedik. Saat 11.00’de bayrakları dikmeye başladık, bu iş saat 16.00’da bitti. Ertesi gün (Cumartesi) 5 adaya tekrar gittik. Bayraklar yerinde duruyordu”. Tsalagas 5 Yunan bayrağı diktiklerini söylerken,  Hurşit adası Belediye Başkanı 4 bayraktan sözetti. Belediye Başkanı Yiannis Marusis, “Protothema” gazetesinin haber sitesine yaptığı açıklamada “Gençler adanın güneyinde 3,  kuzeyinde ise  1 kayalığa Yunan bayrağı diktiler. Daha önce bu kayalıklarda bayrak yoktu. 4 bayrak da yerinde duruyor” dedi.

YUNAN MEDYASI
Kerdo kayalığında yaşananlar Yunan gazetelerinde manşetlerden duyuruldu. Yunan gazeteleri şu manşet ve başlıklarla yayınlandılar: 

Kathimerini: “Türkler Kardak dekoru yaratmak istiyor” 

Etnos: Bayrakla oyunlar

Avgi: Bayrağımızla tehlikeli oyunlar 

Ta Nea: Binali Yıldırım’dan bayrak tahriki 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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