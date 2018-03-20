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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
ATİNA (AA)
20.03.2018 - 19:16, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan "iki Yunan askere" ilişkin açıklama

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Yunanistan'dan "iki Yunan askere" ilişkin açıklama

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin tutukluluklarına ilişkin meselenin iki ülke arasında değerlendirildiğini belirterek, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.

Canakopoulos, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilere değinerek, iki Yunan askerin ülkelerine dönmeleri için hükümetin tüm gerekli siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi. 

Hükümetin meseleyi ikili ilişkiler çerçevesinde ele aldığına işaret eden Canakopoulos, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." diye konuştu. 

Canakopoulos, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi iddiasına ilişkin bir soruya, "Bizim tarafımızdan öyle bir müdahale talebinde bulunulmadı." cevabını verdi. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Erdoğan'ı arayıp aramayacağına ilişkin de Canakopoulos, Çipras'ın gündeminde böyle bir konunun bulunmadığını dile getirdi. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı açıklamada, iki Yunan askere ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) destek gördüklerini dile getirerek, Merkel'in Erdoğan ile konuyu görüştüğünü ifade etmişti. 

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da iki Yunan askeri "rehin" olarak nitelemiş, konunun AB ve NATO'yu da ilgilendirdiğini kaydetmişti. 

Çipras ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki Yunan askere ilişkin meseleyi gündeme getirmişti. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili AA muhabirine, "Bu iki ülkenin kendi arasında çözmesi gereken bir konudur." açıklamasında bulunmuştu. 

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