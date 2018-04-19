Yunanistan'dan firari FETÖ'cü hakkında skandal karar
Yunanistan danıştayı 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
8 asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçmış buradan sığınma hakkı istemişti. Firari FETÖ'cü askerler o tarihten beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.
Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis iki gün önce yaptığı açıklamada "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok" diye konuşmuştu.
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