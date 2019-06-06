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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.06.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan dikkat çeken S-400 açıklaması... Dengeleri değiştirir

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Yunanistan'dan dikkat çeken S-400 açıklaması... Dengeleri değiştirir

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz katılığı bir forumda Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara’nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi. Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Winternitz, Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington’da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Winternitz, "Türkiye’nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi.

ABD yönetiminin bu konuda Ankara ile görüşmelere devam ettiğini belirten Winternitz, "Bu alım, Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığı ile uyuşmamaktadır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD’nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya’dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.

YUNAN BAKANIN S-400 KORKUSU

Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Apostolakis, "Türkiye’nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak
zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

"ABD’nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna Yunan Bakan, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye’ye verilmemesini istedi.

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