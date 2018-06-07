Yunanistan'dan Bozdağ'ın sözlerine karşı NATO ve AB hamlesi
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım" dedi. Yunan polisi Bozdağ'ın açıklamaları üzerine “alarm” durumuna geçirilmişti.
Kammenos, Yunanistan'da düzenlenen "Salamis Storm 2018" tatbikatının açılışında konuştu.
Anadolu Ajansının haberine göre gözaltı sürelerinin dolan Türk firari darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakıldığını belirten Kammenos, bu kişilerin NATO müttefiki olan yabancı bir ülkeden kaçırılması gibi bir durumun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve iki ülke arasındaki barışı tehdit edeceğini ifade etti.
AB VE NATO HAMLESİ
Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım." dedi.
Kammenos, Perşembe günü Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak.
BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, Yunanistan'ın tahliye ettiği FETÖ'cüler için ''Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama üzerine, Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’nda peş peşe toplantılar yapıldı.
Bu toplantılarda, Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilerek, Yunan başkenti yakınlarında ya müstakil bir eve, ya da birbirine çok yakın 2 ayrı eve götürüldükleri bildirilen 8 darbeci asker için güvenlik önlemlerinin arttırılması kararlaştırıldı,
ATİNA TEYAKKUZDA
Yunan medyasına göre, bu çerçevede, darbeci askerlerin kaldıkları ev ya da evlerin civarında polisin devriyeleri arttırıldı. Darbeci askerlerin korunması için yaklaşık 90 polisin yanı sıra, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanları da görevlendirildi. Darbeci askerlerin kaldıkları ev ya da evler civarındaki tüm telefon görüşmelerinin de dinlendiği ileri sürüldü.
Bozdağ’ın açıklamaları Atina’da “Türkler Yunanistan’da operasyon yaparak askerleri kaçıracaklar” şeklinde yorumlandı.
YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?
Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas “Türkiye, Yunanistan’ın oyun oynayabileceği devletlerden biri olmadığını çok iyi biliyor. Türkiye ne birini alıp gitmek için Yunanistan’a gelebilir, ne böyle bir şeye hakkı vardır ne de biz böyle bir şeye izin veririz” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Amanatidis “Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.
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