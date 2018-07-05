Son dakika.. Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Yunanistan’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerden birine daha iltica hakkı tanındı.
Yunanistan'da konu ile ilgili "İltica Komisyonu”, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ve binbaşı Ahmet Güzel’den sonra, geçen Cuma günü darbeci yüzbaşı Uğur Uçan’ın da iltica başvurusunu kabul etti. Diğer 5 darbeci askerin de iltica taleplerinin önümüzdeki dönemde kabul edilmesi bekleniyor.
Darbeci askerler, 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle, geçen Mayıs ve Haziran aylarında Atina Olimpiyat Köyü’ndeki Polis Karakolu’nun özel nezarethanesinden tahliye edilmişlerdi.
Yunan medyasına göre, darbeci askerler, nezarethaneden tahliye edildikten sonra güvenlik nedenleriyle terk edilmiş bir askeri kışlaya nakledildiler.
Yaklaşık 90 polis tarafından korunan darbeci askerler, Yunanistan’da mülteci olarak kabul edildiklerini gösteren resmi belgeleri aldıktan sonra istedikleri ülkeye seyahat edebilecekler.
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