Yunanistan'dan bir skandal karar daha!
Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin daha iltica talebini kabul etti.
Yunanistan 15 Temmuz'dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a (Aleksandrupoli) kaçan FETÖ’cü 8 askerden birinin daha iltica talebine olumlu yanıt verdi.
İltica hakkı tanınan darbeci askerin adı henüz açıklanmadı. Komisyon daha önce FETÖ’cü yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımıştı. Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırılmıştı.
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