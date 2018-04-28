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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
28.04.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Yunanistan’dan acil karar! F-16’lar modernize edilecek

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan acil karar! F-16’lar modernize edilecek

YUNANİSTAN’da, dün Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında olağanüstü toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) yaklaşık 1.2 milyar Euro karşılığında hava kuvvetlerindeki 85 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu kararlaştırdı.

KYSEA aylar süren müzakerelerden sonra ABD’nin nihai cevabını vermesi için Yunanistan’a 30 Nisan’a kadar süre tanıması üzerine, KYSEA haftasonu olmasına rağmen olağanüstü toplandı. Toplantıda, 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürülmeleri için nihai onay verilirken, taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan peşinat ve taksitlerin nasıl ödeneceği konusunda bilgi verilmedi.

EGE’DEKİ KRİZ ETKİLİ OLDU
Edinilen bilgilere göre, Yunanistan ekonomik kriz içinde olmasına rağmen F-16’ların modernizasyonu amacıyla 50-80 milyon dolar peşinat ödemeyi, geri kalan parayı da 4 yıllık taksitlere bağlamayı kabul etti. Bu kararın alınmasında, Ege’de özellikle son dönemde yaşanan Türk-Yunan gerginliği de etkili oldu. Ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan son yıllarda herhangi önemli bir silah siparişi yapmadı.

Modernizasyon için ilk F-16 uçağı ağustos başlarında ABD’ye gönderilecek. Her yıl 12 F-16 uçağın modernize edilmesi planlanıyor.
Yunan Hava Kuvvetleri’nde toplam yaklaşık 125 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. 1980’li yılların sonlarında alınan yaklaşık 40 adet eski model F-16 uçağı modernizasyon programı dışında bırakıldı.

 

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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