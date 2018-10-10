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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
10.10.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Yunanistan’dan ABD’ye 3 üs önerisi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’dan ABD’ye 3 üs önerisi

ABD’yi ziyaret eden Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Washington’a Yunanistan’da üç askeri üs kurmasını önerdi. Yunan medyası, Girit’teki Suda üssünün ABD için Türkiye’deki İncirlik üssüne alternatif olabileceğini iddia etti.

ANKARA-Washington ilişkilerinin bozulmasından yararlanmak isteyen Yunanistan, ABD’ye Volos, Larisa ve Dededağaç (Aleksandrupolis) şehirlerinde askeri üs kurmasını önerdi.
Washington’da ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile görüşen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, heyetler arasında yapılan toplantı sırasındaki konuşmasında “Yunanistan, ABD’yi diyebilirim ki, yegane stratejik ortak ve müttefik sayıyor. ABD’nin sadece Suda’da (Girit adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa ve Dedeağaç’da da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir” dedi. Kammenos’un bu açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde yer aldı.

BİRLİKTE İNCELEYECEĞİZ

Yunan Savunma Bakanı, ABD’li mevkidaşı ile görüştükten sonra gazetecilerin sorusuna direkt cevap vermedi. Kammenos, “Siber tehdit gibi yeni tehlikelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. ABD, çok yeni teknolojik ürünler geliştirdi. Bunların Yunanistan’da varlığı bizim savunma politikamızı güçlendirecektir” demekle yetindi. Jim Mattis ise “Bakan (Kammenos) bu konuyu bugün gündeme getirdi. Bizim için açık bir kapı var. Askeri güçlerimizi Avrupa’da nasıl konuşlandıracağımız konusunda, yakın müttefikimiz Yunanistan ile işbirliğine her zaman açığız. Bu Yunanistan’ın egemenlik haklarını ve ABD’yi ilgilendiren bir konu. Birlikte inceleyeceğiz” ifadesini kullandı.

İNCİRLİK’E ALTERNATİF İDDİASI

Yunan medyasına göre, ABD, yakıt ikmal uçaklarının Volos’taki askeri havaalanı ile Yunan Hava Kuvvetleri’nin çeşitli tesislerinde konuşlandırılmasını düşünüyor. Ayrıca, Girit’teki Suda üssünün büyütülmesi de gündemde. Yunan medyası, Suda üssünün ABD için İncirlik’e alternatif olabileceğini iddia etti. ABD, daha önce askeri helikopterlerin Doğu Avrupa’ya sevk edilmesi için Dedeağaç limanını kullanmıştı. Larisa’da ise ABD’nin MQ9 tipi insansız hava araçları konuşlanmış durumda.

Yunanistan’dan ABD’ye 3 üs önerisi


ATİNA VE KAHİRE’DEN RUMLARA DESTEK

Yunanistan ve Mısır, Türkiye’nin tepkilerine rağmen, tek taraflı ilan ettiği ‘Ekonomik Münhasır Bölge’de (EMB) sondaj çalışmalarını sürdürmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne (GKRK) destek verdiklerini duyurdu. Mısır lideri Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve GKRK Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 3 yıl içinde 6’ncı buluşmalarını dün Girit adasında gerçekleştirdiler. Çipras, “Kıbrıs’ın (GKRK), bir üçüncü ülkenin tehditlerine rağmen (Türkiye’yi kastediyor), uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürmesinde anlaştık” dedi. Çipras, Yunanistan’ın muhtemel bir çözümde adada garantör güçlerin ve Türk askerlerinin bulunmasını istemediklerini tekrarladı.

TÜRKİYE’YE BAYPAS

Çipras, Mısır lideri Sisi ile Yunanistan ile Mısır arasında EMB için en kısa süre içinde teknik sorunların giderilerek anlaşma imzalanmasında mutabık kaldıklarını da söyledi. Çipras, Türkiye’yi baypas ederek Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Girit üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen ‘East Med’ boru hattı projesine de değindi. Çipras, Girit adasının Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve elektriğin Avrupa’ya ulaştırılması için kilit nokta teşkil edeceğini söyledi.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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