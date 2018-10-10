Yunanistan’dan ABD’ye 3 üs önerisi

ANKARA-Washington ilişkilerinin bozulmasından yararlanmak isteyen Yunanistan, ABD’ye Volos, Larisa ve Dededağaç (Aleksandrupolis) şehirlerinde askeri üs kurmasını önerdi.

Washington’da ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile görüşen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, heyetler arasında yapılan toplantı sırasındaki konuşmasında “Yunanistan, ABD’yi diyebilirim ki, yegane stratejik ortak ve müttefik sayıyor. ABD’nin sadece Suda’da (Girit adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa ve Dedeağaç’da da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir” dedi. Kammenos’un bu açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntülerde yer aldı.



BİRLİKTE İNCELEYECEĞİZ



Yunan Savunma Bakanı, ABD’li mevkidaşı ile görüştükten sonra gazetecilerin sorusuna direkt cevap vermedi. Kammenos, “Siber tehdit gibi yeni tehlikelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. ABD, çok yeni teknolojik ürünler geliştirdi. Bunların Yunanistan’da varlığı bizim savunma politikamızı güçlendirecektir” demekle yetindi. Jim Mattis ise “Bakan (Kammenos) bu konuyu bugün gündeme getirdi. Bizim için açık bir kapı var. Askeri güçlerimizi Avrupa’da nasıl konuşlandıracağımız konusunda, yakın müttefikimiz Yunanistan ile işbirliğine her zaman açığız. Bu Yunanistan’ın egemenlik haklarını ve ABD’yi ilgilendiren bir konu. Birlikte inceleyeceğiz” ifadesini kullandı.

İNCİRLİK’E ALTERNATİF İDDİASI

Yunan medyasına göre, ABD, yakıt ikmal uçaklarının Volos’taki askeri havaalanı ile Yunan Hava Kuvvetleri’nin çeşitli tesislerinde konuşlandırılmasını düşünüyor. Ayrıca, Girit’teki Suda üssünün büyütülmesi de gündemde. Yunan medyası, Suda üssünün ABD için İncirlik’e alternatif olabileceğini iddia etti. ABD, daha önce askeri helikopterlerin Doğu Avrupa’ya sevk edilmesi için Dedeağaç limanını kullanmıştı. Larisa’da ise ABD’nin MQ9 tipi insansız hava araçları konuşlanmış durumda.







ATİNA VE KAHİRE’DEN RUMLARA DESTEK



Yunanistan ve Mısır, Türkiye’nin tepkilerine rağmen, tek taraflı ilan ettiği ‘Ekonomik Münhasır Bölge’de (EMB) sondaj çalışmalarını sürdürmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne (GKRK) destek verdiklerini duyurdu. Mısır lideri Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve GKRK Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 3 yıl içinde 6’ncı buluşmalarını dün Girit adasında gerçekleştirdiler. Çipras, “Kıbrıs’ın (GKRK), bir üçüncü ülkenin tehditlerine rağmen (Türkiye’yi kastediyor), uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürmesinde anlaştık” dedi. Çipras, Yunanistan’ın muhtemel bir çözümde adada garantör güçlerin ve Türk askerlerinin bulunmasını istemediklerini tekrarladı.

TÜRKİYE’YE BAYPAS

Çipras, Mısır lideri Sisi ile Yunanistan ile Mısır arasında EMB için en kısa süre içinde teknik sorunların giderilerek anlaşma imzalanmasında mutabık kaldıklarını da söyledi. Çipras, Türkiye’yi baypas ederek Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Girit üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen ‘East Med’ boru hattı projesine de değindi. Çipras, Girit adasının Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve elektriğin Avrupa’ya ulaştırılması için kilit nokta teşkil edeceğini söyledi.