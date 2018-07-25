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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.07.2018 - 06:21, Son Güncelleme:

Yunanistan'daki yangınla ilgili korkunç ifadeler

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Yunanistan'daki yangınla ilgili korkunç ifadeler

Yunanistan’da yapılan yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına, gönüllü itfaiyeciler de katılıyor. Gönüllü İtfaiye Birliği Başkanı Makis Tsiugris, "Ben 19 yıldır itfaiye ekibindeyim ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Sputnik'e konuşan Gönüllü İtfaiye Birliği Başkanı Makis Tsiugris, "Ben 19 yıldır itfaiye ekibindeyim ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim" dedi.
Gönüllü itfaiyeciler dün yangın olduğu sırada da bugün arama operasyonları sırasında da Mati bölgesindelerdi.

Tsiugris, 10 kişilik ekip içinde şafaktan beri bölgedeler. Anlattığı manzara korkutucu: "Evlerin büyük kısmı yerle bir oldu, yolları kapatan yüzlerce otomobil insanların kaçmasına engel oluyor, bu yüzden panik yayılıyor".

İncelemeler için bulunduğu enkazlarda, alev kapanına kapılarak trajik bir biçimde can veren insanların cesetlerini gördüğünü anlatan Tsiugris, "Yangın yok olsa da aramalar devam ediyor, çünkü kaybolan insanlar var. Daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Dünkü yangın söndürme çalışmalarına da katılan Tsiugris, "Durum çok trajikti. Bölge bombardımana uğramış gibiydi" diyerek kurtarıcıların yapabilecek her şey yaptığını kaydetti.

Tsiugris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yangın çok hızla yayıldı: rüzgar çok güçlüydü ve alevler de çok yoğundu. Bu yüzden, çam ağacı zengini ve evlerin dağınık olduğu bölgeyi hızla sardı. Herkes arabasıyla kaçmaya çalıştı, karışıklık hüküm sürdü ve bu çok yanlıştı, bu yüzden kurban sayısı bu kadar fazla. Birileri arabaya binmeye çalışıyordu, diğerleri aksine çıkmaya çalışıyordu, insanlar birbirine çarpıyor, birbirinin geçişine engel oluyordu ve tüm bunlara yangın ve paniğin doğurduğu düşmanca durum eşlik ediyordu. İşte büyük oranda bu panik trajik sonuca yol açtı".

İnsanların kurtulmak için plaja doğru kaçtığını dile getiren Tsiugris, "Maalesef yangın da plaja ulaştı. Muhtemelen birçok insan yoğun dumandan bilincini kaybetti. Bazıları kurtulmak için denize atladı. Bu çok aşırı bir durumdu, daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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