Yunanistan’daki mültecilere cinsel şiddet

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yunan adalarındaki mülteci merkezlerinde kalan 622 kişinin cinsel ya da cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını bildirdiğini kaydetti. Ancak insanların uğradığı şiddeti bildirmekten çekindiği için mağdurların sayısının çok daha yüksek olabileceği belirtildi. UNHCR Sözcüsü Cecile Pouilly, özellikle de Midilli Adası’ndaki Moira, Sisam adasındaki Vathy kabul ve kimliklendirme merkezlerinde durumun vahim olduğunu kaydetti. Söz konu merkezlerin aşırı kalabalık olduğuna işaret edilirken, kadın ve çocukların karanlık bastıktan sonra tuvalet ve banyolara gidemediği belirtildi.