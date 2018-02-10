Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yunanistan’daki mültecilere cinsel şiddet

    Yunanistan’daki mültecilere cinsel şiddet

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN’da iltica talebinde bulunan kişilerin kaldıkları kabul merkezlerinde cinsel şiddet ve tacize maruz kaldığı bildirildi.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yunan adalarındaki mülteci merkezlerinde kalan 622 kişinin cinsel ya da cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını bildirdiğini kaydetti. Ancak insanların uğradığı şiddeti bildirmekten çekindiği için mağdurların sayısının çok daha yüksek olabileceği belirtildi. UNHCR Sözcüsü Cecile Pouilly, özellikle de Midilli Adası’ndaki Moira, Sisam adasındaki Vathy kabul ve kimliklendirme merkezlerinde durumun vahim olduğunu kaydetti. Söz konu merkezlerin aşırı kalabalık olduğuna işaret edilirken, kadın ve çocukların karanlık bastıktan sonra tuvalet ve banyolara gidemediği belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , yunanistan , şiddet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri