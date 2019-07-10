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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.07.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı

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Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı

Yunanistan'da erken genel seçim sonrası tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında ilk toplantısını yapt

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  • Yunanistanda yeni kabine ilk kez toplandı
  • Yunanistanda yeni kabine ilk kez toplandı
  • Yunanistanda yeni kabine ilk kez toplandı
  • Yunanistanda yeni kabine ilk kez toplandı
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Başbakanın yanı sıra başbakan yardımcısı, devlet bakanı, başbakan vekili, hükümet sözcüsü, 17 bakan ve toplam 29 bakan vekili ve yardımcısından oluşan 51 kişilik kabine parlamento binasında bir araya geldi.

Bakanların herbirinin önünde, bakanlıklara ait ilgili sorunları ve hedefleri içeren lacivert dosyaların bulunması dikkati çekti.

Kameralar önünde kabinesine seslenen Miçotakis, "Yönetim modelini değiştiriyoruz." dedi. Miçotakis, "Fikri mücadeleyi kazandık. Güçlü bir yetki istedik ve halkımız bize bunu cömertçe sundu." diye konuştu.

Miçotakis, göreve hazır olduklarını göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Tüm Yunanları ortak vizyon altında toplamanın zamanıdır. Meclis yaz boyunca faaliyet gösterecek." ifadesini kullandı.

Hükümetin güvenoyu sürecinin detaylarını paylaşan Miçotakis, 17 Temmuz'da milletvekillerinin yemin töreni, 18 Temmuz'da Meclis Başkanlık seçimi gerçekleşeceğini, 20-22 Temmuz'da hükümet programının tartışılarak 22 Temmuz akşamı güven oylamasının yapılacağını söyledi.

Miçotakis, Meclis Başkanlığı için adaylarının ND'den daha önce çeşitli dönemlerde Yanya milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Kostas Tasoulas olduğunu açıkladı.

BÜROKRASİDE ART ARDA İSTİFALAR

Yeni iktidarın göreve başlamasının üzerinden henüz iki gün geçmişken, birçok üst düzey bürokrat görevinden ayrıldı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT Genel Müdürü Yannis Drosos ve devlet haber ajansı AMNA'nın Genel Direktörü Mihalis Psilos görevlerinden istifa etti. Miçotakis, ilk icraatlerinden biri olarak ERT ve AMNA'nın doğrudan Başbakanlığa bağlanması kararını almıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Emniyet Genel Müdürü (ELAS) Aristidis Andrikopoulos'un istifasını istedi. Andrikopoulos'un ardından ise yine Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşkilatı Genel Sekreteri Yannis Tafillis görevinden ayrıldı.

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