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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
ATİNA (AA)
03.08.2018 - 20:00, Son Güncelleme:

Yunanistan'da 'yangın faciası' istifası

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Yunanistan'da 'yangın faciası' istifası

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın, başkent Atina yakınlarında 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangını sebebiyle istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan, Toskas'ın istifasını kabul etti ve geçmiş yıllardaki hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Toskas ile Başbakan Aleksis Çipras'ın kısa bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Nikos Toskas'ın geçen hafta sunduğu istifa mektubunu yenilediği, Çipras'ın da istifayı kabul ettiği kaydedildi.

"İSTEĞİMİ BİTİRMİŞTİR"

Toskas da yaptığı açıklamada, "İlk baştan bu yana söylediğim gibi, yaşanan doğal afet ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi görevime devam etme isteğimi bitirmiştir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yangın faciasına ilişkin bir basın toplantısında Nikos Toskas, Başbakan Çipras'a istifasını sunduğunu belirtmiş ancak Çipras'ın mücadele sırasında istifa edilmemesi gerektiğini belirterek istifayı kabul etmediğini söylemişti.

Atina'nın doğusundaki ormanlık bir arazide 23 Temmuz'da çıkarak, şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede meskun bölgeye yayılan yangın faciasında 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca,180'den fazla kişi yaralanmış, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç da küle dönmüştü. 

 

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