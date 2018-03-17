Yunanistan'da tekne faciası
Yunanistan'da bu sabah saat 08:30’da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrildi. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti.
Ege’de Eşek (Agathonisi) adası açıklarında, içinde 20 civarında mülteci ve göçmen bulunduğu tahmin edilen ahşap tekne henüz bilinmeyen nederlerle battı. En az 14 kişi hayatını kaybetti.
Batan teknede bulunan 3 göçmen Eşek adası sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi.
Yunan Sahil Güvenlik teknelerinin yanısıra, 1 savaş gemisi, 1 askeri helikopter ve Frontex gücüne bağlı bir bot bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Önce 1’i kadın, 1’i erke,k 4’ü de çocuk 6 kişinin cesetleri denizden toplatıldı. Öğle saatlerine doğru ise denizde 8 ceset daha bulundu.
Ölü sayının artmasından endişe ediliyor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle