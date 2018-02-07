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    Yunanistan’da skandal: Başbakan ve bakanlara rüşvet iddiası

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    07.02.2018 - 01:33 | Son Güncelleme:

    İsviçre merkezli çokuluslu ilaç firması Novartis’in dünya çapındaki rüşvet skandalının Yunanistan ayağında, iki eski Başbakan ile sekiz eski bakan aleyhinde 50 milyon Euro rüşvet almış olabilecekleri şüphe ve iddiaları doğdu.

    “Novartis skandalı”nı soruşturan savcı Eleni Tulupaki, büyük bölümü dört gizli tanığın ifşaatlarına dayandırılan soruşturmada, 2006-2015 yılları arasında görev yapan iki eski Başbakan (Andonis Samaras ve Panayotis Pikramenos) ile halen Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Sturnaras ve Yunanistan’ın AB Komisyonu üyesi Dimitris Avramopulos dahil 8 eski bakan aleyhinde rüşvet şüpheleri ve iddiaları oluşması üzerine, araştırmalarını sürdürebilmesi için parlamentonun onayını istedi. Novartis’in siyasetçilere 50 milyon Euro’yu bulan rüşvet verdiği iddia edildi. Suçlanan başbakan ve bakanlar ise Çipras hükümetinin, suni gündem yaratarak, kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını söylediler.

    Etiketler: gazetehaberleri , atina , Yunanistan
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